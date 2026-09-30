Lupi a Treggiaia, venerdì un incontro con la popolazione

Il ritorno del lupo in Toscana porta con sé curiosità, domande e comprensibili preoccupazioni, spingendo la Consulta di frazione Treggiaia-I Fabbri a organizzare l’incontro pubblico intitolato Il lupo è tornato. Conosciamolo insieme. L’appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Circolo Arci I Fabbri, in via delle Colline per Legoli, a Treggiaia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera, nasce con l’obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita della specie e della sua presenza sul territorio, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti e professionisti del settore.

Nel corso della serata verranno affrontati diversi aspetti legati alla biologia e al comportamento dell’animale, dalle modalità di spostamento alle corrette forme di prevenzione, fino alle indicazioni utili per una pacifica convivenza tra le attività umane e la fauna selvatica. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’assessore comunale all’ambiente Alessandro Puccinelli e del maresciallo capo Andrea Guerrieri, comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Pontedera. A seguire prenderanno la parola il biologo naturalista Marco del Frate, consulente del Parco di San Rossore sui grandi mammiferi, e Duccio Berzi, membro della task force lupo della Regione Toscana, che porteranno le loro competenze ed esperienze specifiche.