2 ottobre|
Lupi a Treggiaia, venerdì un incontro con la popolazione
Il ritorno del lupo in Toscana porta con sé curiosità, domande e comprensibili preoccupazioni, spingendo la Consulta di frazione Treggiaia-I Fabbri a organizzare l’incontro pubblico intitolato Il lupo è tornato. Conosciamolo insieme. L’appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 21 presso il Circolo Arci I Fabbri, in via delle Colline per Legoli, a Treggiaia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera, nasce con l’obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita della specie e della sua presenza sul territorio, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti e professionisti del settore.
Nel corso della serata verranno affrontati diversi aspetti legati alla biologia e al comportamento dell’animale, dalle modalità di spostamento alle corrette forme di prevenzione, fino alle indicazioni utili per una pacifica convivenza tra le attività umane e la fauna selvatica. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’assessore comunale all’ambiente Alessandro Puccinelli e del maresciallo capo Andrea Guerrieri, comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Pontedera. A seguire prenderanno la parola il biologo naturalista Marco del Frate, consulente del Parco di San Rossore sui grandi mammiferi, e Duccio Berzi, membro della task force lupo della Regione Toscana, che porteranno le loro competenze ed esperienze specifiche.
Gli organizzatori sottolineano che l’appuntamento vuole essere prima di tutto un momento di informazione e confronto aperto, nella convinzione che conoscere meglio la fauna selvatica rappresenti il primo passo per affrontare la sua presenza con responsabilità, equilibrio e consapevolezza. Come evidenziato dall’assessore Alessandro Puccinelli, parlare del lupo significa parlare del territorio e del rapporto tra la comunità e l’ambiente, ricordando che l’informazione e la conoscenza sono strumenti fondamentali per mettere a disposizione dei cittadini tutte le informazioni utili.