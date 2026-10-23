Lavori al palo al Liceo Marconi, fra le proteste degli studenti

Non c’è ancora nessun affidamento per i lavori attesi alle nuove aule del liceo Marconi. E’ questa la novità l’indomani delle proteste degli studenti, che giovedì mattina hanno scioperato e messo in pratica una protesta di fronte ai cancelli del proprio istituto.

LA PROTESTA DEI RAGAZZI

Una protesta colorata e pacifica, dove accanto ai moventi che in questi giorni mobilitano gli studenti di tutt’Italia l’hanno fatta da padrone le motivazioni legate alla storia e alle tante difficoltà che ancora sta affrontando il liceo. Contro ‘il piano di riarmo europeo” quindi, ma in primis ‘per una scuola degna” che ancora oggi affronta i mille disagi di spazi sempre troppo stretti e lavori di ristrutturazione e allargamento dell’istituto che non decolla. Dai cartelli in tono “halloween” che chiedevano “una scuola, non un cantiere fantasma” a denunce puntuali e richiede di un “posto degno”. Una scuola “che non sembri un carcere” in cui si smetta una volta per tutte di avere a che fare con “più studenti che spazi, più promesse che fatti”. “Aule per studiare” insomma, e non “per soffocare”. Sono alcuni degli slogan che hanno campeggiato nel piazzale della scuola mentre i Carabinieri intervenivano nel tentativo di aprire i cancelli, puntualmente infascettati e siliconati da ignoti nottetempo. Una protesta non solo statica, ma che ad un certo punto è sfociata anche in un piccolo corteo nella vicina via Covina. “Il bilancio finale che ci hanno comunicato anche alcuni docenti è di circa 50 persone dentro l’edificio, su una scuola nella quale ogni mattina lavorano e studiano in quasi 900” il commento a caldo di alcuni fra gli organizzatori della protesta. Che non è escluso possa protrarsi anche nei prossimi giorni, per una situazione che ragazze e ragazzi mostrano davvero di non sopportare più.

LE CONDIZIONI DELL’EDIFICIO

“Da quando ci sono io, ma da quando ci sono anche i compagni delle classi quinte, la situazione della scuola è insostenibile – racconta una ragazza presente alla protesta. – Abbiamo appena 8 bagni per 800 studenti, più un paio per i professori. Una situazione che ci costringe di fatto a passare gran parte della ricreazione in fila per andare al bagno. Non abbiamo veri laboratori. Ci dobbiamo confrontare con una continua rotazione nell’uso delle aule che spezza la didattica, anche delle classi quinte che quest’anno si devono confrontare con l’esame di maturità”. Problemi noti, che hanno a che fare con una scuola che da quando è in quella sede non ha fatto che aumentare i suoi iscritti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere attrattiva, anche nei confronti del vicino empolese. I lavori di ampliamento promessi però, ancora non si vedono.

I LAVORI ATTESI

Nel frattempo, mesi fa, la Provincia ha deliberato l’acquisizione del complesso immobiliare, utilizzato dalla scuola dal 2016, e dell’edificio adiacente adiacente da ristrutturare. Il progetto esecutivo per la ristrutturazione di una parte dell’edificio accanto alla sede del liceo, con gara annunciata lo scorso giugno, prevede di dare respiro all’istituto attraverso la realizzazione di 5 nuove aule, un’aula insegnanti, 10 servizi igienici, oltre a 2 servizi per persone con disabilità e un’infermeria. Il tutto per un costo complessivo di 1 milione e 150mila euro a carico della Provincia di Pisa. L’opzione di acquisto del secondo immobile avrà inoltre una spesa di 3,6 milioni di euro più Iva. Investimento complessivo quindi di 11 milioni e 392mila euro. I lavori però, a detta di chi vive tutti i giorni quegli spazi, latitano. “Ancora non si muove una foglia – dicono i ragazzi, che nel mentre hanno anche sottolineato una serie di problemi che hanno a che fare anche con lo stato delle strutture della sede centrale. ‘Vi sono molti termosifoni non funzionanti e delle pareti veramente sottili – racconta uno studente del secondo anno. – Fa caldissimo nei mesi estivi, anche quando le lezioni sono ancora in corso. Mentre d’inverno è freddo. Ci sono momenti, poi, in cui si sente nitidamente ciò che si sta facendo o spiegando nell’aula accanto”.

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