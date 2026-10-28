Rogo a Gello, Legambiente: “La sicurezza dei cittadini non si può barattare”

“Un altro rogo in Valdera: è necessario interrogarsi sulla sicurezza degli impianti, sulla concentrazione dei rifiuti nel territorio e sull’efficacia delle misure di prevenzione. Le compensazioni economiche non possono comprare la sicurezza dei cittadini”. Preoccupazione che è espressa in una nota da Legambiente Valdera. “L’incendio che il 26 ottobre ha interessato l’area della Ecoacciai a Gello di Pontedera, riporta prepotentemente al centro dell’attenzione la sicurezza degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e i rischi che la loro concentrazione comporta per le comunità locali – continuano dall’associazione. – Le immagini delle fiamme e della nube di fumo che si è alzata dalla zona industriale hanno suscitato comprensibile preoccupazione tra i cittadini. In attesa di conoscere con precisione le cause dell’incendio, i materiali coinvolti e gli esiti degli accertamenti ambientali, riteniamo indispensabile che le autorità competenti garantiscano informazioni tempestive, trasparenti e comprensibili alla popolazione. Tra i materiali, probabilmente, interessati dal rogo vi è il cosiddetto car fluff, cioè il residuo della demolizione e dalla frantumazione dei veicoli fuori uso, dopo il recupero dei metalli. È composto, tra l’altro, da plastiche, gomme, tessuti, spugne e altri materiali. La sua gestione richiede procedure adeguate: in caso di incendio, la combustione di materiali eterogenei può produrre fumi e sostanze inquinanti, la cui composizione e pericolosità devono essere verificate attraverso specifiche analisi. Non siamo di fronte a un problema isolato”.

IN POCHI MESI, DUE ROGHI

“La memoria corre inevitabilmente agli incendi che hanno già interessato il nostro territorio: quello alla Geofor di Pontedera nel 2024 e, più recentemente, il grave rogo dell’8 giugno 2026 alla Delca Energy di Lugnano, nel Comune di Vicopisano, che ha coinvolto ingenti quantità di rifiuti plastici e provocato una vasta emergenza, con interventi di spegnimento e controlli ambientali e sanitari. A questi si aggiungono altri episodi che negli anni hanno alimentato le preoccupazioni delle comunità locali. Ogni singolo incendio ha una propria dinamica, che dovrà essere accertata. Ma la ripetizione di eventi di questo tipo impone una domanda politica e amministrativa che non può essere elusa: il sistema attuale di prevenzione e controllo è davvero adeguato alla quantità e alla tipologia dei rifiuti trattati nel nostro territorio?”.