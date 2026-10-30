Provincia di Pisa: 20 milioni dalle multe, ma non bastano per le manutenzioni

Ammonta a circa 20 milioni di euro la previsione di entrata in occasione della redazione del Bilancio di Previsione 2027–2029 della Provincia di Pisa per quanto riguarda le sanzioni per violazione del Codice della strada. Una cifra che comprende anche le riscossioni coattive. Si tratta di un volume corrispondente a circa 70-80mila sanzioni l’anno, a cui si aggiungono le riscossioni coattive effettuate da Agenzia delle Entrate Riscossione e riversate all’ente, nonché quelle relative ai trasgressori residenti all’estero.

Anche per il 2027 questo gettito, al netto delle spese di gestione e delle somme da riversare per i rapporti convenzionali sulla manutenzione della FIPILI, riveste un ruolo fondamentale. A pesare è l’incertezza introdotta dall’art. 36 del D.Lgs. 147/2026, approvato ad agosto 2026, che dal 2027 sottrae alle Province, a favore dello Stato, il 12,5% del gettito dell’imposta sull’RC Auto. Il mancato gettito viene “sostituito” da una compartecipazione all’IRPEF pari allo 0,92%, comunque nel limite della dotazione di un fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La previsione sulla compartecipazione IRPEF resta incerta finché non sarà approvato il decreto ministeriale con i criteri di riparto e le modalità di attribuzione. Per questo l’ente ha ridotto del 12,5% la previsione di entrata dell’RC Auto, elaborando le stime 2027 sulla base del gettito effettivamente realizzato nel 2026.

“Stiamo costruendo un bilancio prudente e responsabile in un quadro normativo che resta incerto – dichiara il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. – Le sanzioni al Codice della strada non sono una voce su cui fare cassa, ma una risorsa che, al netto dei costi di gestione, torna ai cittadini sotto forma di strade più sicure. Con 782 chilometri di rete provinciale da mantenere, senza questo gettito non saremmo in grado di garantire gli interventi necessari. Dobbiamo però dirlo con chiarezza: quasi 13,5 milioni di euro, oltre un terzo delle nostre entrate tributarie, vengono trattenuti dallo Stato e non restano al territorio. Le Province hanno bisogno di certezze sulle risorse e di regole chiare e stabili, a partire dal decreto sui criteri di riparto della compartecipazione IRPEF. Continueremo a chiedere al Governo risorse adeguate alle funzioni che i cittadini ci riconoscono, a cominciare dalla sicurezza e dalla manutenzione delle strade di tutto il territorio provinciale”.