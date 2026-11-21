“Si tratta di un impianto di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione “flameless” è finalizzata alla produzione di energia elettrica da combustibili poveri come rifiuti urbani, rifiuti industriali, oli pesanti, gas acidi, pet coke e carboni a scarso valore calorico” – continuano le due associazioni ambientaliste. – L’ha proposto la locale società Novatosc s.r.l. e la Regione Toscana l’ha autorizzato con provvedimento autorizzativo unico regionale – PAUR (deliberazione Giunta regionale n. 1079 del 7 settembre 2026) al termine della procedura di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.): “la richiesta autorizzatoria si riferisce ad un quantitativo massimo di 177.000 t/anno di rifiuti solidi cui si aggiungono un massimo 75.000 t/anno di percolati.”. Secondo il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, “con il via libera alla realizzazione dell’impianto di ossicombustione siamo di fronte ad un risultato storico per la Toscana, che permetterà di realizzare a Peccioli un impianto che ci permetterà di passare, in modo determinante, da quello che è un onere di smaltimento dei rifiuti in discarica, ad un sistema moderno capace di superare anche l’utilizzo degli inceneritori, i termovalorizzatori, perché, grazie all’ossicombustione, si fonda sulla distruzione e la trasformazione in energia dei rifiuti solidi urbani”. In realtà, un simile impianto – al di là della sperimentazione della tecnologia tutt’altro che conclusa – comporterà oggettivamente un aumento dei flussi di rifiuti verso la Valdera (dove già esiste discarica controllata di Legoli, attiva da quarant’anni) e una disincentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio: “il territorio della Valdera, che rappresenta il 2% del territorio toscano, già oggi riceve il 50% dei rifiuti regionali, praticamente siamo diventati la pattumiera della Toscana”, affermano gli attivisti del Coordinamento No Valdera avvelenata. Varie e partecipate sono le manifestazioni popolari di protesta nella zona contro il nuovo impianto industriale. Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) e Zero Waste Italy – Rifiuti Zero Italia, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Scarselli, del Foro di Pisa, hanno impugnato i provvedimenti autorizzatori dell’impianto davanti al T.A.R. della Toscana, evidenziando la natura ordinaria dell’autorizzazione di un impianto tuttora sperimentale, il mancato rispetto del principio di precauzione (artt. 191 TFUE e 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) , nonché la scarsa congruenza con la vigente pianificazione regionale sulla gestione dei rifiuti e la mancata valutazione degli impatti cumulativi su ambiente e tessuto socio-economico determinati sull’area, considerati gli impianti industriali già presenti. I Giudici amministrativi toscani sono, quindi, chiamati a verificare il rispetto di ambiente e salute pubblica riguardo un nuovo impianto industriale tutt’altro che convincente”.