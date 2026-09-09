Perturbazione atlantica, previsti temporali forti: domani è allerta arancione

Una perturbazione atlantica in avvicinamento interesserà domani, giovedì 10 settembre, anche la Toscana, con temporali anche di forte intensità in gran parte della regione. Oggi, mercoledì, prevista instabilità e temporali che dalle zone di nord-ovest si estenderanno, dal pomeriggio, alle altre zone settentrionali e a quelle centrali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta il territorio regionale e valido dalla mezzanotte alle 18 di domani. Inoltre ha esteso il codice giallo emesso nella giornata di ieri (sempre per lo stesso tipo di rischio) alle zone settentrionali e centrali (con esclusione di quelle meridionali e isole) con validità dalle 15 alla mezzanotte di oggi. Fenomeni previsti in attenuazione a partire dal tardo pomeriggio sempre di domani.