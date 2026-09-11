Addio a Emma Bonino, il cordoglio della Regione Toscana

La notizia della morte della ex ministra e storica esponente radicale, morta nella notte all’età di 78 anni, ha raggiunto anche i vertici della Regione Toscana. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale a Roma. La leader di +Europa era stata soccorsa in casa, nel centro della Capitale, nel pomeriggio del 7 settembre e trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale Santo Spirito.

“A nome dell’intero Consiglio regionale della Toscana e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino – dice la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. – L’Italia perde una figura di straordinario spessore umano e politico, un’instancabile combattente per i diritti civili, le libertà individuali e lo Stato di diritto. Dalle storiche battaglie radicali ai ruoli di vertice nelle Istituzioni italiane ed europee, Emma Bonino ha segnato per decenni la vita democratica del nostro Paese con coraggio, passione e rigorosa coerenza”.