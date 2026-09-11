Fi-Pi-Li, nasce Toscana Strade: una nuova società per sicurezza, manutenzione e terza corsia

FIRENZE – Un nuovo soggetto pubblico per occuparsi della Fi-Pi-Li, dalla manutenzione al potenziamento dell’infrastruttura. La Giunta regionale ha dato il via libera all’unanimità alla proposta di legge per la costituzione di Toscana Strade, società interamente controllata dalla Regione Toscana che avrà il compito di gestire e modernizzare una delle arterie più importanti e trafficate della regione.

La proposta passa ora all’esame del Consiglio regionale, che dovrà procedere con l’iter legislativo e arrivare al voto in aula.

La Firenze-Pisa-Livorno, lunga circa 99 chilometri, registra un traffico di circa 50mila veicoli al giorno, tra automobili e mezzi pesanti. L’obiettivo dichiarato dalla Regione è superare una gestione concentrata prevalentemente sugli interventi ordinari e arrivare a una programmazione strutturale, con opere capaci di incidere sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’intera arteria.

Tra i progetti prioritari c’è l’allargamento del tratto compreso tra Scandicci e Lastra a Signa, attualmente in fase di progettazione. L’attenzione è rivolta anche alla zona della biforcazione tra le direttrici verso Pisa e Livorno. La prospettiva più ampia è quella di intervenire progressivamente sui punti maggiormente critici, arrivando, dove le caratteristiche della strada lo consentiranno, alla realizzazione della terza corsia oppure di banchine adeguate.

“Per consentire una manutenzione adeguata della Fi-Pi-Li ed un suo reale potenziamento – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – è necessario fare questo passo e dare vita a un soggetto specifico, che si prenda cura della principale strada regionale”.

Secondo Giani, la nascita di Toscana Strade rappresenterebbe un passaggio storico nella gestione dell’infrastruttura, permettendo di programmare interventi sostanziali e non soltanto opere di manutenzione ordinaria.

La futura società dovrebbe essere una in house con una struttura snella e un amministratore unico, chiamato a occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche degli interventi di potenziamento e sviluppo della Fi-Pi-Li.

Sul fronte delle risorse, per i primi interventi la Regione prevede uno stanziamento significativo. Per le opere successive, Toscana Strade potrà contare su risorse regionali e su entrate proprie derivanti, tra l’altro, dal 50% degli introiti degli autovelox, dalla pubblicità e dalle concessioni.

Ed è proprio sulle possibili entrate che si apre uno dei capitoli più delicati. La Regione non esclude infatti, in futuro, l’introduzione di un pedaggio riservato ai mezzi pesanti, con un sistema aperto che non richiederebbe la costruzione di caselli.

Non si tratta però di una misura immediata. Giani ha precisato che l’eventuale pedaggio sarebbe subordinato a una successiva deliberazione della Giunta regionale. Anche l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni ha indicato il 2028 come possibile orizzonte temporale per una valutazione concreta della misura, precisando che al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.

L’eventuale contributo dei tir avrebbe, nelle intenzioni della Regione, anche una funzione legata alla maggiore usura provocata dai mezzi pesanti sull’infrastruttura e potrebbe contribuire a riequilibrare la distribuzione del traffico sulla direttrice Firenze-costa.

Prima del via libera alla proposta di legge, la Regione ha acquisito anche i pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Corte dei Conti – Sezione regionale per la Toscana, oltre allo studio economico-finanziario e giuridico realizzato da KPMG Advisory sulla costituzione del nuovo soggetto.