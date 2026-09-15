Virus sinciziale e influenza, dal 1 ottobre i vacccini

TOSCANA — Parte il 1° ottobre la campagna regionale di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale, mentre dal 7 ottobre prenderà il via quella contro l’influenza. Due campagne rivolte a diverse fasce della popolazione con l’obiettivo di prevenire le forme più severe delle infezioni e ridurre il rischio di complicazioni e ricoveri.

Il virus respiratorio sinciziale è tra le principali cause di bronchiolite nei bambini e può provocare infezioni particolarmente serie soprattutto durante il primo anno di vita. Per la stagione 2026-2027 l’immunizzazione gratuita riguarderà tutti i bambini nati dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027, senza distinzione legata alla presenza di altre patologie o alla prematurità. L’offerta sarà inoltre estesa ad alcune categorie di bambini particolarmente esposte al rischio di complicanze.

Per i bambini nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026 è prevista la chiamata negli ambulatori dei pediatri di libera scelta. I nati dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 saranno invece immunizzati direttamente nei punti nascita, prima della dimissione dall’ospedale. A completare la rete saranno i Centri vaccinali dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl.

La precedente campagna ha raggiunto in Toscana una copertura del 93%, tre punti percentuali in più rispetto alla stagione precedente. La Regione punta ora a confermare il risultato, invitando le famiglie ad aderire all’iniziativa.

Sul fronte dell’influenza, il primo appuntamento sarà il 7 ottobre, quando partiranno le vaccinazioni per gli ospiti delle Rsa. Dal 14 ottobre l’offerta sarà estesa ai bambini dai sei mesi ai sei anni e alle persone dai 60 anni in su.

Dall’11 novembre potranno accedere gratuitamente alla vaccinazione anche le altre categorie individuate dalla circolare ministeriale: persone fragili e con patologie croniche, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, compresi gli studenti tirocinanti, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari o conviventi di persone particolarmente vulnerabili.

La somministrazione dei vaccini antinfluenzali sarà effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Per gli over 60 sarà possibile vaccinarsi anche nelle farmacie convenzionate che hanno aderito al servizio.

Resta infine in attesa di definizione la campagna anti-Covid 2026-2027. La partenza sarà stabilita dopo la ricezione delle indicazioni del Ministero della Salute sulla distribuzione delle dosi e della circolare annuale che individuerà le categorie per le quali la vaccinazione sarà raccomandata. Saranno coinvolti anche i centri vaccinali delle Asl e sarà possibile utilizzare il portale regionale per le prenotazioni.