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Maltempo in Toscana, giovedì scatta l’allerta gialla: temporali, vento e grandine

16 settembre 2026 | 15:24
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di Redazione

Redazione

Maltempo in Toscana, giovedì scatta l&#8217;allerta gialla: temporali, vento e grandine

Dalla mezzanotte

TOSCANA – È atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana nella giornata di giovedì 17 settembre, quando una perturbazione attraverserà la regione portando piogge e temporali.

I primi fenomeni interesseranno le zone nord-occidentali, per poi spostarsi progressivamente verso le aree centrali. Durante i temporali non si escludono fenomeni intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate.

In considerazione dell’evoluzione prevista, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali forti e per il rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

L’allerta scatterà alla mezzanotte di giovedì e resterà attiva fino alle 15 nelle zone nord-occidentali della Toscana. Nelle aree centrali, sia interne che costiere, entrerà invece in vigore dalle 9 fino alla fine della giornata.

Non sarà interessata dall’allerta la parte più meridionale della regione.

La Protezione civile invita quindi a prestare attenzione soprattutto nelle zone interessate dai temporali, dove in breve tempo potrebbero verificarsi precipitazioni intense, raffiche di vento e grandinate.