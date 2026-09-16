Le previsioni|
Maltempo in Toscana, giovedì scatta l’allerta gialla: temporali, vento e grandine
Dalla mezzanotte
TOSCANA – È atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana nella giornata di giovedì 17 settembre, quando una perturbazione attraverserà la regione portando piogge e temporali.
I primi fenomeni interesseranno le zone nord-occidentali, per poi spostarsi progressivamente verso le aree centrali. Durante i temporali non si escludono fenomeni intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate.
In considerazione dell’evoluzione prevista, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali forti e per il rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.
L’allerta scatterà alla mezzanotte di giovedì e resterà attiva fino alle 15 nelle zone nord-occidentali della Toscana. Nelle aree centrali, sia interne che costiere, entrerà invece in vigore dalle 9 fino alla fine della giornata.
Non sarà interessata dall’allerta la parte più meridionale della regione.
La Protezione civile invita quindi a prestare attenzione soprattutto nelle zone interessate dai temporali, dove in breve tempo potrebbero verificarsi precipitazioni intense, raffiche di vento e grandinate.