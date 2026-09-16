Maltempo in Toscana, giovedì scatta l’allerta gialla: temporali, vento e grandine

TOSCANA – È atteso un peggioramento delle condizioni meteo sulla Toscana nella giornata di giovedì 17 settembre , quando una perturbazione attraverserà la regione portando piogge e temporali.

I primi fenomeni interesseranno le zone nord-occidentali , per poi spostarsi progressivamente verso le aree centrali. Durante i temporali non si escludono fenomeni intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate .

In considerazione dell’evoluzione prevista, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali forti e per il rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.