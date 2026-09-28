Ferrovia Firenze-Pisa chiusa dal 9 all’11 ottobre

La linea ferroviaria Firenze-Pisa sarà chiusa per l’intero tratto da Empoli e Pisa nei giorni 9-10-11 ottobre a causa di un intervento di manutenzione programmato. Questa interruzione del servizio, i disagi ad essa collegati e i servizi sostitutivi che saranno organizzati per cercare di limitare i disagi ai pendolari sono stati oggetto della nuova seduta del tavolo istituzionale di confronto che si è tenuto questa mattina con la partecipazione dell’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, dei sindaci dei territori interessati dalla linea, dei rappresentanti delle associazioni di pendolari, di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

Il tavolo si colloca nel più ampio percorso di confronto tra Regione Toscana, enti locali, comitati pendolari, consiglieri regionali del territorio e gestori della linea, delle stazioni e del servizio ferroviario promosso dall’assessorato regionale ai trasporti ed alle infrastrutture per creare occasioni di ascolto, concertazione e verifica dei servizi sul territorio, coinvolgendo tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dal servizio ferroviario regionale.

“Quella che ci è stata annunciata – ha detto l’assessore Boni – è un’interruzione improcrastinabile, che impatta in maniera su una delle linee più utilizzate della nostra regione, una linea strategica per i lavoratori e gli studenti, ma anche per i collegamenti tra i due principali aeroporti della Toscana. Sarà nostra premura seguire con attenzione sia lo svolgimento dei lavori che l’attuazione dei servizi sostitutivi, ma siamo ben consapevoli che il collegamento ferroviario di Firenze e Pisa via Pistoia non sostituisce l’utilizzo della linea Firenze-Pisa”.

Il servizio sostitutivo inoltre via bus per i pendolari delle stazioni interessate non è paragonabile all’effettivo collegamento via treno, e un numero di bus sufficiente per coprire la richiesta di quella tratta non è concretamente programmabile. “Invito dunque i cittadini – ha proseguito Boni – a prestare molta attenzione ed informarsi con cura, per scegliere soluzioni alternative per raggiungere la città di destinazione o stazioni da cui il servizio resta comunque garantito”. “Anche davanti a situazioni critiche, che non sono certo mancate in questi mesi in tutta la Toscana, è più che mai importante il lavoro di confronto, dialogo e raccordo portato avanti con le amministrazioni locali, i rappresentanti dei pendolari ed i gestori, per costruire un servizio quanto più possibile vicino alle reali esigenze del territorio”.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) fa sapere che gli interventi prevedono attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello in località Putignano, nel Comune di Pisa (PI). Nell’occasione saranno svolte anche attività di manutenzione straordinaria al ponte metallico sul fiume Era e ai deviatoi di Pontedera. I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma–Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno modifiche alla circolazione. Sono previste cancellazioni e possibili deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa, con la cancellazione della fermata di Roma Tiburtina e un conseguente aumento dei tempi di viaggio. In alcuni casi, i treni potrebbero partire in anticipo rispetto all’orario programmato. Sono inoltre previste alcune cancellazioni nelle giornate dell’8 e del 12 ottobre. I treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia/Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Ad integrazione dell’offerta commerciale saranno programmati dei treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato/Pistoia/Lucca.