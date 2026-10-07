Toscana sotto assedio del maltempo: temporali forti, grandine e vento, scatta l’allerta arancione

TOSCANA – Il maltempo alza il livello di attenzione in tutta la regione. Dopo il codice giallo previsto nel pomeriggio, la Toscana si prepara a una fase più intensa, con allerta arancione per forti temporali dalle 17 di oggi, mercoledì 7 ottobre, fino alle 17 di domani, giovedì 8 ottobre.

Il peggioramento è atteso inizialmente lungo la costa centrale, per poi estendersi progressivamente al resto della Toscana nel corso della serata. Sono possibili rovesci particolarmente intensi, forti raffiche di vento, grandinate e frequenti fulminazioni.

Una situazione che potrebbe creare criticità soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni, con possibili disagi alla viabilità, caduta di rami e alberi, problemi alle strutture e locali allagamenti.

Il quadro meteorologico resta in evoluzione e la Protezione civile regionale invita a seguire gli aggiornamenti e a prestare particolare attenzione durante il passaggio dei temporali. Il sistema regionale di Protezione civile è pronto a intervenire in caso di necessità.