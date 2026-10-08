Le previsioni|
Maltempo, la Toscana non tira ancora il fiato: nuova allerta fino a venerdì
Codice giallo
Ancora pioggia e temporali sulla Toscana, dove l’instabilità non sembra intenzionata a lasciare la regione. La perturbazione legata all’area depressionaria presente sul mar Ligure continua infatti a influenzare il quadro meteorologico, con la possibilità di un nuovo peggioramento tra la serata e la notte.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’allerta per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.
Il codice arancione resta in vigore fino alle 17 di oggi, giovedì 8 ottobre, nelle zone della Toscana nord-occidentale e centrale interessate dai fenomeni più significativi.
Successivamente l’allerta sarà gialla su tutta la Toscana dalle ore 14 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 9 ottobre.
La situazione resta comunque caratterizzata da una certa incertezza nelle previsioni. Non si esclude quindi la possibilità di fenomeni localmente intensi, soprattutto in occasione dei temporali.
La Protezione civile invita a mantenere alta l’attenzione, in particolare nelle aree dove potranno verificarsi forti precipitazioni in tempi brevi, con possibili criticità legate al reticolo idraulico minore.
Le indicazioni sui comportamenti da adottare e tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’allerta sono disponibili sul portale della Regione Toscana dedicato alla situazione meteorologica.