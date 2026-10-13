Nuovo terminal aeroporto di Pisa, Giani: “Obiettivo raggiunto, si aprono grandi prospettive”

Taglio del nastro per il nuovo terminal Arrivi dell’aeroporto Galileo Galilei, prima tappa del più importante intervento di ampliamento e ristrutturazione dello scalo pisano. Il nuovo terminal è stato inaugurato questa mattina alla presenza del viceministro ai trasporti Edoardo Rixi, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, degli assessori regionali Filippo Boni, Alberto Lenzi e Alessandra Nardini, del sindaco di Pisa Michele Conti, degli europarlamentari Susanna Ceccardi e Dario Nardella, del direttore generale di Enac Fabio Nicolai, del Comandante della 46° Brigata Aereo colonnello Fabio De Michele, del CEO di Corporacion America Martin Eurnekian, del presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e dell’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Nardi. Trasmesso anche il video saluto del vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. L’evento si è concluso con l’esibizione a sorpresa del tenore Andrea Bocelli che ha intonato l’inno di Mameli e ‘Con te partirò’.

“Un obiettivo raggiunto- ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani- Questo nuovo terminal esalta la vocazione di Pisa per i voli intercontinentali ed apre grandi prospettive per la Toscana, perché conferma la scelta di Firenze come city airport e Pisa come perno dei collegamenti dalla Toscana verso gli altri continenti”. “Pisa e Firenze insieme fanno sistema ed è un sistema vincente – ha aggiunto- anche perché se Pisa e Firenze non lavorassero insieme, il traffico aereo della Toscana centrale si indirizzerebbe verso Bologna. Oggi è una giornata di festa per cui ringrazio Toscana Aeroporti e Corporacion America. Sentiamo la necessità di fare sempre più sistema tra Pisa, Firenze e anche l’isola d’Elba, perché una realtà complessa e dinamica come la Toscana, che anche solo per turismo vede oltre 50 milioni di presenze l’anno, ha bisogno di aerostazioni moderne e in sinergia tra loro. Avevamo detto ‘prima Pisa’ ed è stato, ora tocca a Firenze. Un gioco di squadra che vogliamo continuare a perseguire”.

“Oggi è un momento cruciale per la strategia aeroportuale toscana, ma anche nazionale – ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni- Inauguriamo una nuova struttura che fa parte di un grande progetto di ampliamento dell’aerostazione. Siamo felici che il cronoprogramma dei lavori possa procedere al meglio e ricordiamo che questo riguarda un progetto strategico che abbraccia tutta la Toscana, anche Firenze. Stiamo andando verso numeri record per quanto riguarda i passeggeri che arrivano e ripartono dalla Toscana ogni anno, grazie anche al grande richiamo turistico, culturale e industriale che questa terra ha ormai da moltissimo tempo. Nel contempo c’è anche un progetto di ampliamento aeroportuale che riguarda Firenze, al quale guardiamo con grande attenzione e che seguiamo quotidianamente”.

Il nuovo terminal arrivi di Pisa copre circa 7.100 metri quadrati, è autonomo dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico da 300 kW. A seguito dell’inaugurazione saranno avviate le attività di collaudo necessarie per la successiva entrata in esercizio del terminal. Una volta completata questa fase gli Arrivi saranno interamente trasferiti nel nuovo terminal, riservando quello attuale esclusivamente alle Partenze, separando così i flussi.

Le successive fasi del percorso di riqualificazione dello scalo pisano prevedono la ristrutturazione delle aree attualmente dedicate agli Arrivi (1580 mq al primo piano) e alle Partenze (3.680 mq al piano terra), con notevole ampliamento della hall di imbarco Extra Schengen.

Al termine di tutto l’intervento – dal valore di 80 milioni di euro – la superficie complessiva dell’aeroporto Galilei raggiungerà i 50.600 mq, il 28% in più rispetto alla configurazione precedente, con capacità compresa tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri all’anno.