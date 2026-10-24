Via Francigena, Alessio Spinelli alla vicepresidenza dell’associazione europea

Nuove prestigiose responsabilità per l’ex sindaco fucecchiese e consigliere del presidente Giani, che diventa vicepresidente vicario AEVF. Al centro del nuovo incarico la valorizzazione e promozione toscana del cammino che unisce Canterbury a Roma. L’Assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), riunita ieri ad Avigliana, in provincia di Torino, ha ratificato la nomina a vicepresidente vicario dell’associazione di Alessio Spinelli, candidato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un incarico di rilievo che si inserisce nel percorso istituzionale già avviato in Toscana, dove Alessio Spinelli ricopre il ruolo di consigliere del presidente Eugenio Giani con delega principalmente alle Pro Loco ed ai cammini storici.

La candidatura era stata annunciata pubblicamente il 24 agosto scorso, in Regione Toscana, alla presenza degli amministratori dei Comuni ed associazioni toscani attraversati dalla Via Francigena. Un passaggio che aveva evidenziato la volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, territori e associazioni per promuovere uno dei più importanti itinerari culturali europei. La giornata di ieri ha segnato un nuovo momento di questo percorso. Con la ratifica della nomina e la stretta di mano al presidente dell’AEVF, Francesco Ferrari, si apre una nuova fase di impegno per la valorizzazione della Via Francigena e per il consolidamento delle relazioni tra le comunità che vivono lungo il cammino. “Conosco Alessio Spinelli ormai da tempo, da quando ha ricoperto il ruolo di sindaco a Fucecchio – ha spiegato Giani -. La collaborazione è poi proseguita in Regione, con la nomina a consigliere speciale, e adesso ho il piacere di averlo proposto al presidente Ferrari per la nomina a vicepresidente vicario dell’Associazione, compito che, in virtù delle sue competenze e capacità, saprà portare avanti con il suo abituale impegno e determinazione”.

L’incontro ha fornito anche l’occasione per fare il punto con il presidente Ferrari sugli interventi e impegni che riguardano il tratto toscano della Via Francigena. “Un tratto – ha aggiunto Giani – che attrae ogni anno tantissimi visitatori e pellegrini. Infrastrutture, manutenzione, accoglienza e promozione sono gli elementi principali sui quali abbiamo concentrato l’attenzione. Abbiamo anche affrontato il discorso relativo all’iter, che prosegue bene, per il riconoscimento ufficiale a Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, per il quale la Toscana riveste il ruolo di capofila a livello nazionale”.