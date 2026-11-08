Nuovo volto per il campo sportivo Signorini: investimento da 400mila euro

VOLTERRA – Un impianto sportivo rinnovato, più funzionale e accessibile, grazie a un intervento da circa 400mila euro sostenuto anche con finanziamenti della Regione Toscana. È stato inaugurato questa mattina il campo sportivo Signorini di Volterra, al termine dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria. Alla cerimonia ha partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani.

L’intervento ha interessato diverse aree della struttura, con il recupero e il miglioramento degli spogliatoi, dell’infermeria e del magazzino. Sono stati inoltre rinnovati gli impianti e realizzato un nuovo sistema di irrigazione del terreno di gioco. A completare gli interventi anche l’installazione di pannelli solari.

Un investimento che punta a rendere il campo sportivo più moderno ed efficiente, offrendo migliori condizioni a chi pratica attività sportiva e alle realtà del territorio.

Nel corso della visita, Giani ha richiamato anche l’attenzione su un’altra straordinaria ricchezza di Volterra: l’anfiteatro romano portato alla luce nel 2015. Una scoperta di eccezionale valore archeologico, che continua a essere interessata da attività di scavo, recupero e restauro, sostenute anche dalla Regione.

“Sport e cultura sono elementi fondanti e fondamentali di una comunità – ha dichiarato il presidente –. Volterra è una delle grandi capitali della Toscana. Qui nel 2015 è stato scoperto un grande anfiteatro romano da cinquemila posti: un ritrovamento eccezionale, oggetto tuttora di scavo, recupero e restauro finanziato anche dalla Regione e che intendiamo nel futuro ulteriormente valorizzare”.

Un patrimonio che, secondo Giani, merita di essere ulteriormente promosso e valorizzato, anche per il suo potenziale culturale e turistico.