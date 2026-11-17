Ogni adulto, se vorrà, potrà ricevere gratuitamente il vaccino contro il Convid-19 tra pochi giorni in Toscana. La Regione, come l’anno scorso, ha infatti esteso la campagna di vaccinazione a cittadine e cittadini da diciotto anni in su, anche se non pazienti fragili o a rischio e al di fuori delle categoria dunque a cui il vaccino era prioritariamente raccomandato dalla circolare del ministero e a cui, da ottobre, è stato proposto.