Operazione decoro|
Dal 24 agosto la manutenzione dei 17 cimiteri di San Miniato
Al via la rimozione delle erbe infestanti dopo il ritardo nella programmazione del servizio
Partiranno nella settimana del 24 agosto gli interventi di rimozione delle erbe infestanti nei 17 cimiteri comunali di San Miniato.
Quest’anno il servizio è arrivato in ritardo rispetto alla consueta programmazione di maggio e giugno. Il Comune spiega che i tempi si sono allungati per alcune problematiche burocratiche legate alla prima ditta individuata per l’affidamento.
I lavori serviranno a ripristinare il decoro e le condizioni di manutenzione dei camposanti. “Siamo consapevoli che in alcuni cimiteri la situazione sia arrivata a condizioni che richiedono un intervento urgente. Per questo ci scusiamo con la cittadinanza”, dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco.
L’amministrazione assicura che seguirà lo svolgimento delle operazioni, con l’obiettivo di riportare progressivamente tutti i cimiteri in condizioni adeguate di cura e decoro.