feste di memoria|
Il Dolcione di bignè a Orentano celebra la Repubblica ed il voto delle donne
Grande bagno di folla per il maxi-dolce allestito dalle esperte mani dei volontari.
Hanno scelto gli 80 anni della Repubblica ed il primo voto delle donne i volontari e le volontarie dell Ente Carnevale dei Bambini di Orentano per la rappresentazione del Dolcione. Una struttura monumentale, lunga 12 metri ed alta 6, che attraverso la figura centrale dell’Italia “turrita”, la rappresentazione allegorica e femminile del paese, circondata da un colonnato, si fa anticipare dal grande libro della Repubblica, la Costituzione, che questanno compie idealmente 80 anni risalendo a quel 2 giugno 1946 in cui fu eletta l’Assemblea Costituente.
Migliaia di bignè che hanno come sempre rappresentato il gran finale di una manifestazione che anche quest’anno ha la forza dei numeri, frutto di un lavoro di mesi.