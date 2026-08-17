Il Dolcione di bignè a Orentano celebra la Repubblica ed il voto delle donne

Hanno scelto gli 80 anni della Repubblica ed il primo voto delle donne i volontari e le volontarie dell Ente Carnevale dei Bambini di Orentano per la rappresentazione del Dolcione. Una struttura monumentale, lunga 12 metri ed alta 6, che attraverso la figura centrale dell’Italia “turrita”, la rappresentazione allegorica e femminile del paese, circondata da un colonnato, si fa anticipare dal grande libro della Repubblica, la Costituzione, che questanno compie idealmente 80 anni risalendo a quel 2 giugno 1946 in cui fu eletta l’Assemblea Costituente.