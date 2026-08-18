Erba d’Arno, rinnovato il sostegno del comune

Il comune di Fucecchio al fianco di Erba d’Arno: confermato il sostegno alla rivista culturale. Confermato infatti il sostegno alla storica rivista culturale e letteraria nata a Fucecchio nel 1980 e da decenni punto di riferimento per la valorizzazione della cultura, della storia e della memoria del territorio.

La giunta comunale guidata dalla sindaca Emma Donnini ha infatti approvato la riconferma dell’adesione al progetto culturale della rivista per l’annualità 2026, destinando all’Associazione culturale Ederba un contributo economico, che sottolinea ancora una volta l’impegno che il Comune porta avanti fin dal 1996, riconoscendo a Erba d’Arno un ruolo importante nella produzione scientifica e letteraria e, più in generale, nella vita culturale della comunità.

«Essere al fianco di Erba d’Arno significa sostenere una parte importante della storia culturale di Fucecchio – sottolinea l’assessore alla cultura Alberto Cafaro –. In questi decenni la rivista ha saputo raccontare il nostro territorio, valorizzare autori e studiosi e contribuire alla diffusione della cultura e della conoscenza. Per questo riteniamo importante continuare a sostenerne il progetto».