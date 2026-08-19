spazi da adottare|
Montopoli, il verde si apre ai privati: concessioni e sponsorizzazioni
Il Comune punta sulla collaborazione con imprese, associazioni ed enti per migliorare gli spazi pubblici
Il Comune punta sulla collaborazione con privati, imprese e associazioni per migliorare e valorizzare gli spazi pubblici. È stato pubblicato il regolamento che disciplina adozioni, concessioni e sponsorizzazioni di alcune aree verdi del territorio.
Le adozioni riguardano diversi spazi tra Marti, Castel del Bosco, San Romano, Capanne e Fontanelle, comprese piazze, aiuole, fioriere e rotatorie.
Per le concessioni sono stati individuati il Bosco dei Frati di San Romano e piazza Fantozzi, dove potranno essere realizzate attività ricreative, sportive, ludiche e sociali, garantendo il decoro e la libera fruizione. Previsto un canone annuo, con la possibilità di scomputare le spese per interventi di miglioramento concordati con il Comune.
Le sponsorizzazioni sono invece rivolte alle imprese, che potranno sostenere interventi sul verde in cambio di visibilità. Tra le attività previste, manutenzione di parchi e giardini, nuove piantumazioni, aree gioco e fitness, spazi per cani e installazione di arredi. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre.