Montopoli, il verde si apre ai privati: concessioni e sponsorizzazioni

Il Comune punta sulla collaborazione con privati, imprese e associazioni per migliorare e valorizzare gli spazi pubblici. È stato pubblicato il regolamento che disciplina adozioni, concessioni e sponsorizzazioni di alcune aree verdi del territorio.

Le adozioni riguardano diversi spazi tra Marti, Castel del Bosco, San Romano, Capanne e Fontanelle, comprese piazze, aiuole, fioriere e rotatorie.

Per le concessioni sono stati individuati il Bosco dei Frati di San Romano e piazza Fantozzi, dove potranno essere realizzate attività ricreative, sportive, ludiche e sociali, garantendo il decoro e la libera fruizione. Previsto un canone annuo, con la possibilità di scomputare le spese per interventi di miglioramento concordati con il Comune.