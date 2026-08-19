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San Genesio, stop agli uffici comunali il 24 e 25 agosto
19 agosto 2026 | 17:23
Sospesa anche l’attività del Centro di Raccolta di via Guerrazzi nella giornata di martedì
In occasione della festa di San Genesio, patrono della Città e della Diocesi di San Miniato, gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì 24 e martedì 25 agosto.
La sospensione riguarderà anche il servizio di raccolta di via Guerrazzi, gestito da Geofor, nella sola giornata di martedì 25 agosto.
Gli uffici comunali e il Centro di Raccolta torneranno regolarmente operativi da mercoledì 26 agosto, con la ripresa dei normali servizi al pubblico.