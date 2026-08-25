Castelfranco di Sotto, al via i lavori per la rotatoria definitiva al cimitero

Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della rotatoria definitiva all’incrocio tra via don Botti, viale Europa e via Usciana, davanti al cimitero di Castelfranco di Sotto .

Il rondò, già sperimentato nei mesi scorsi in forma provvisoria, avrà un diametro di 7 metri. L’intervento costa 77mila euro, finanziati per metà dal Comune e per metà attraverso un bando regionale sulla sicurezza stradale. La conclusione è prevista in circa due mesi.