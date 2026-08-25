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Castelfranco di Sotto, al via i lavori per la rotatoria definitiva al cimitero
L’intervento da 77mila euro durerà circa due mesi. Ecco come cambia la viabilità
Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della rotatoria definitiva all’incrocio tra via don Botti, viale Europa e via Usciana, davanti al cimitero di Castelfranco di Sotto.
Il rondò, già sperimentato nei mesi scorsi in forma provvisoria, avrà un diametro di 7 metri. L’intervento costa 77mila euro, finanziati per metà dal Comune e per metà attraverso un bando regionale sulla sicurezza stradale. La conclusione è prevista in circa due mesi.
Durante il cantiere cambia la viabilità. Chi arriva da via Usciana verso il paese non potrà svoltare a sinistra e dovrà procedere verso destra, dando la precedenza ai veicoli provenienti da viale Europa.
Chi arriva dalla Coop verso Santa Maria a Monte non potrà invece svoltare in via Usciana. Sarà possibile attraversare l’incrocio lungo viale Europa. Da Santa Maria a Monte sarà consentita la svolta in via don Botti, mentre chi esce da quest’ultima strada dovrà obbligatoriamente svoltare a destra.
“La nuova rotonda risolverà in modo definitivo la questione di un incrocio che in passato è stato più volte teatro di incidenti”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli. L’obiettivo è ridurre la velocità e aumentare la sicurezza.
Al termine dei lavori sarà inoltre rifatto il manto stradale con materiali più resistenti al passaggio dei mezzi pesanti.