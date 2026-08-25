Florio Talini, a Fucecchio il ricordo a 19 anni dalla scomparsa

Ogni 25 agosto Fucecchio ricorda Florio Talini , sindaco dal 1995 al 2004 e scomparso prematuramente nel 2007.

Questa mattina, al cimitero di Ponte a Cappiano , la sindaca Emma Donnini ha portato l’ omaggio dell’amministrazione comunale, insieme ai familiari e agli amici dell’ex primo cittadino.

“Florio continuerà a essere un punto di riferimento per la nostra comunità”, ha detto Donnini, ricordandone l’impegno e l’energia . “Ha lasciato un’eredità preziosa, fondamentale per Fucecchio ancora oggi, che vogliamo valorizzare”.

Un momento di raccoglimento per ricordare Talini sia come amministratore sia come uomo, insieme alle persone che gli sono state vicine.