Fucecchio, peste suina africana: il Comune entra in Zona 1

Fucecchio è stata inserita in Zona 1 di contenimento per la peste suina africana, perché confinante con territori interessati dalla presenza del virus. Al momento non sono stati registrati casi nel territorio comunale, ma il Comune invita cittadini, cacciatori e frequentatori dei boschi a rispettare le misure di biosicurezza.

La malattia colpisce cinghiali e suini e non si trasmette all’uomo. Le persone possono però contribuire alla diffusione del virus trasportandolo attraverso scarpe, indumenti, biciclette, attrezzature e pneumatici.

Tra le indicazioni: restare sui sentieri, tenere i cani al guinzaglio, non lasciare rifiuti o cibo e pulire e disinfettare calzature, ruote e attrezzature dopo le attività nel bosco.

“Sul territorio di Fucecchio non sono presenti al momento casi, ma è fondamentale non abbassare la guardia”, sottolineano la sindaca Emma Donnini e l’assessora all’ambiente Sabrina Mazzei.