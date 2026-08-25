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San Miniato, al Museo Diocesano una mattinata tra arte e animali
Venerdì 4 settembre visita guidata interattiva e laboratorio di disegno
Il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato aderisce all’iniziativa della Regione Toscana Campi settembrinicon una mattinata dedicata ai bambini in età scolare e alle loro famiglie.
L’appuntamento è per venerdì 4 settembre, dalle 9,30 alle 13, con una visita guidata interattiva alla scoperta degli animali raffigurati nelle opere d’arte, tra creature reali e fantastiche.
Al termine della visita è previsto un laboratorio di disegno, durante il quale i partecipanti potranno rielaborare quanto scoperto e dare spazio alla propria creatività.
L’iniziativa propone così un modo divertente e coinvolgente per avvicinare i più piccoli all’arte, attraverso le tante storie raccontate dagli animali presenti nelle opere custodite dal museo.