Via Pie’ di Monte a Castelfranco, Censtrosinistra: “Comune risponda ai residenti”

“I cittadini della zona hanno più volte sollecitato, già nel mese di luglio, un intervento urgente di sfalcio e di pulizia delle banchine. È utile ricordare che, fino a qualche anno fa, questa manutenzione veniva garantita regolarmente due volte l’anno, a fine primavera e in estate. Oggi, al contrario, assistiamo a un abbandono totale: canne e rovi sono cresciuti a dismisura, arrivando a restringere pericolosamente la carreggiata. Questo non solo provoca forti disagi quotidiani, ma compromette seriamente la sicurezza della viabilità per chiunque vi transiti.” I due consiglieri sottolineano la gravità delle mancanze gestionali: “Riteniamo inaccettabile e politicamente grave che, arrivati a fine agosto, non sia stato eseguito nemmeno un intervento dall’inizio dell’anno e, peggio ancora, non sia stata programmata la giusta e necessaria manutenzione ordinaria. La sicurezza dei cittadini e il decoro di via Pie di Monte, per la sua particolare conformità tra Usciana e Montefalcone, non possono essere trattati come questioni di second’ordine dalla giunta.” “È grave che nessuno dell’amministrazione Mini non si sia minimamente posto il problema di programmare interventi e ancora più grave di dare risposte alle segnalazioni dei residenti – concludono Pertici e Grossi. Abbiamo già provveduto a scrivere e sollecitare formalmente l’amministrazione comunale affinché si attivi con la massima urgenza. Chiediamo un intervento di sfalcio immediato per ripristinare le normali condizioni di viabilità e restituire la condizioni di sicurezza a via Piè di Monte e ai suoi residenti.”