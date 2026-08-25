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Via Pie’ di Monte a Castelfranco, Censtrosinistra: “Comune risponda ai residenti”
“Siamo ormai giunti alla fine di agosto e la situazione delle banchine stradali in via Piè di Monte è letteralmente fuori controllo. Ci uniamo con forza e convinzione alle legittime segnalazioni dei residenti residenti che, esasperati dai continui mancati interventi e dall’assenza totale di risposte da parte della giunta Mini, si sono rivolti a noi per riuscire a far sentire la propria voce”. Lo scrivono Federico Grossi e Stefano Pertici, di Castelfranco Unita, in merito allo stato di grave incuria in cui versa la strada cittadina.
“I cittadini della zona hanno più volte sollecitato, già nel mese di luglio, un intervento urgente di sfalcio e di pulizia delle banchine. È utile ricordare che, fino a qualche anno fa, questa manutenzione veniva garantita regolarmente due volte l’anno, a fine primavera e in estate. Oggi, al contrario, assistiamo a un abbandono totale: canne e rovi sono cresciuti a dismisura, arrivando a restringere pericolosamente la carreggiata. Questo non solo provoca forti disagi quotidiani, ma compromette seriamente la sicurezza della viabilità per chiunque vi transiti.” I due consiglieri sottolineano la gravità delle mancanze gestionali: “Riteniamo inaccettabile e politicamente grave che, arrivati a fine agosto, non sia stato eseguito nemmeno un intervento dall’inizio dell’anno e, peggio ancora, non sia stata programmata la giusta e necessaria manutenzione ordinaria. La sicurezza dei cittadini e il decoro di via Pie di Monte, per la sua particolare conformità tra Usciana e Montefalcone, non possono essere trattati come questioni di second’ordine dalla giunta.” “È grave che nessuno dell’amministrazione Mini non si sia minimamente posto il problema di programmare interventi e ancora più grave di dare risposte alle segnalazioni dei residenti – concludono Pertici e Grossi. Abbiamo già provveduto a scrivere e sollecitare formalmente l’amministrazione comunale affinché si attivi con la massima urgenza. Chiediamo un intervento di sfalcio immediato per ripristinare le normali condizioni di viabilità e restituire la condizioni di sicurezza a via Piè di Monte e ai suoi residenti.”