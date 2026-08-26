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San Miniato, tornano operativi gli impianti elevatori

26 agosto 2026 | 17:37
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di Redazione

Redazione

San Miniato, tornano operativi gli impianti elevatori

Completati i controlli e gli interventi necessari dopo i danni provocati dal maltempo

A San Miniato sono stati effettuati controlli sugli impianti elevatori interessati dai danni causati dal maltempo degli ultimi giorni.

Le verifiche hanno permesso di accertare le condizioni delle strutture e di intervenire per ripristinarne il corretto funzionamento. Al termine dei lavori, gli impianti sono tornati operativi e possono essere nuovamente utilizzati.