Rotatoria del cimitero a Castelfranco, da Toscana Energia nuovo intervento collegato

Un altro intervento per migliorare i servizi erogati ai castelfranchesi. Recentemente è stato aperto il cantiere per la realizzazione della rotatoria definitiva tra viale Europa e via Usciana e via don Botti . In occasione di questi lavori Toscana Energia ha chiesto di poter fare un intervento fortemente migliorativo per la rete di distribuzione del gas nel capoluogo. In pratica i tecnici di Toscana Energia dovranno sostituire delle parti della rete di distribuzione e in particolare una valvola che renderà l’impianto più efficiente. L’amministrazione comunale, visto che sono in corso i lavori per la nuova rotatoria, ha ritenuto una valida soluzione far sistemare anche questo piccola porzione di rete di distribuzione del gas, in modo da non dover aprire nuovamente la strada una volta chiusa.

I lavori per la sostituzione della valvola e per le migliorie alla rete di distribuzione partiranno lunedì 31 agosto, ma per fare l’intervento si è reso necessario modificare nuovamente la viabilità provvisoria, visto che l’intervento insiste proprio sulla strada. Il comune con un’ordinanza ha istituito il seguente sistema di viabilità per la durata dei lavori sulla rete di Toscana Energia: la viabilità nella porzione della rotatoria composta da Viale Europa, Via Don Botti e Via Usciana sarà governata da un impianto semaforico provvisorio. Via don Botti non avrà più sbocco sulla rotatoria e sempre via don Botti sarà interdetta al transito, ad eccezione dei veicoli diretti alle abitazioni ed alle attività qui ubicate e di quelli provenienti da Via Romita. Verrà istituita una direzione obbligatoria a destra in via Romita all’altezza dell’intersezione con via don Botti.