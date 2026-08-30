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Montopoli verso la tariffa puntuale dei rifiuti, a settembre tre assemblee coi cittadini
A partire dal 1 ottobre non saranno più accettati sacchetti per l’indifferenziato che non siano dotati di codice a barre.
Entra nel vivo la progressiva transizione verso la tariffazione puntuale sull’indifferenziato a Montopoli. Avviata a inizio giugno con la distribuzione dei nuovi sacchetti grigi dotati di codice identificativo, la riorganizzazione della gestione rifiuti si appresta a vivere la sua fase decisiva. Dal 1° ottobre 2026 infatti scatterà la svolta definitiva: i rifiuti indifferenziati esposti all’interno di sacchi diversi da quelli ufficiali provvisti di codice non saranno più ritirati dagli operatori.
Per chiarire dubbi e rispondere alle domande dei cittadini, la giunta comunale e i vertici di Geofor hanno promosso tre assemblee pubbliche con inizio alle ore 21: lunedì 14 settembre a Marti, in Piazza Fantozzi; lunedì 21 settembre a Montopoli in piazza San Matteo (in caso di pioggia presso la Sala Pio XII); lunedì 28 settembre, a Casteldelbosco, Circolo Endas. I residenti che non hanno ancora provveduto al ritiro del kit ufficiale potranno farlo durante tutto il mese di settembre 2026 presso i seguenti punti di distribuzione: presso la Pubblica Assistenza in via Mattei, a Capanne, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18; all’Ufficio Ambiente in municipio dal 7 settembre tutti i giorni da lunedì a venerdì la mattina dalle 9 alle 13 e poi martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17; presso l’ufficio Urp il sabato 12, 19 e 26 settembre dalle 9 alle 13.
Parallellamente all’introduzione dei sacchi identificativi, l’amministrazione ha disposto il potenziamento dei servizi al centro di raccolta comunale, dove la cittadinanza potrà conferire anche frazioni specifiche come le lettiere per gatti, i pannolini e i pannoloni.