Montopoli verso la tariffa puntuale dei rifiuti, a settembre tre assemblee coi cittadini

Per chiarire dubbi e rispondere alle domande dei cittadini, la giunta comunale e i vertici di Geofor hanno promosso tre assemblee pubbliche con inizio alle ore 21: lunedì 14 settembre a Marti, in Piazza Fantozzi; lunedì 21 settembre a Montopoli in piazza San Matteo (in caso di pioggia presso la Sala Pio XII); lunedì 28 settembre, a Casteldelbosco, Circolo Endas. I residenti che non hanno ancora provveduto al ritiro del kit ufficiale potranno farlo durante tutto il mese di settembre 2026 presso i seguenti punti di distribuzione: presso la Pubblica Assistenza in via Mattei, a Capanne, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18; all’Ufficio Ambiente in municipio dal 7 settembre tutti i giorni da lunedì a venerdì la mattina dalle 9 alle 13 e poi martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17; presso l’ufficio Urp il sabato 12, 19 e 26 settembre dalle 9 alle 13.

Parallellamente all’introduzione dei sacchi identificativi, l’amministrazione ha disposto il potenziamento dei servizi al centro di raccolta comunale, dove la cittadinanza potrà conferire anche frazioni specifiche come le lettiere per gatti, i pannolini e i pannoloni.