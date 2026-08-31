Al via il IV Trofeo Romano Fogli, a Ponticelli si sfidano Fiorentina, Bologna, Empoli e Pisa

Fiorentina, Bologna, Empoli, Pisa. Sono queste le squadre che il prossimo fine settimana disputeranno un torneo nello stadio Di Lupo di Ponticelli, per onorare uno dei cittadini più illustri del comune come Romano Fogli, ex calciatore e allenatore scomparso nel 2021.

La manifestazione, istituita nel 2023, è divenuto un appuntamento significativo per la comunità e per il calcio giovanile. Il torneo si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre e vedrà protagoniste le quattro prestigiose società con le rispettive formazioni Under 15. “Questa è la quarta edizione del Trofeo – ha ricordato il Sindaco Manuela Del Grande – iniziata nel 2023, quando è cambiata l’Amministrazione. Il torneo è in memoria di un campione che si è fatto conoscere, sia a livello nazionale, che internazionale, ma soprattutto lo ricordiamo per la persona quale fosse, e cioè quel Romano, detto “Romanino” rimasto semplice ed umile, nonostante la sua bravura calcistica, mai ostentata, a prescindere da ciò che possa aver vinto, o contribuito a far vincere alle squadre in cui è stato, compresa la Nazionale. Noi, purtroppo per la sua morte lo ricordiamo in questa Sala Consiliare nella quale abbiamo avuto l’onore di accoglierlo, anche per l’ultima volta. Qui, a fianco a me, c’è il figlio che ha creduto di portare avanti la memoria di Romano”.

Il figlio Mirko Fogli ha voluto sottolineare ancora una volta il legame indissolubile tra Romano e il suo paese, ringraziando l’Amministrazione Comunale, il Sindaco e il Presidente dell’ASD Santa Maria a Monte Leonardo Rosi e ribadendo quanto tenga alla buona riuscita della manifestazione.

«Spero, come negli anni passati, che tutto si svolga nel migliore dei modi. È la cosa a cui tengo di più. Cerco sempre di tenere presente il fatto che si possa fare bella figura come paese. E’ casa di Romano Fogli quella dei campi sportivi e ne sarebbe entusiasta, in quanto casa degli sportivi di

Santa Maria a Monte».

Le semifinali inizieranno sabato con Empoli e Fiorentina che si sfideranno in campo alle 16. A seguire, alle 18, sarà il turno di Bologna e Pisa. Domenica 6 settembre, la mattina alle 9,30, si terrà la disputa per il terzo e quarto posto, mentre la finale si giocherà alle 11,30. Rispetto alla precedente edizione torna la Fiorentina, come ha spiegato Mirko Fogli, nell’ottica di garantire anche una certa alternanza tra le società partecipanti e proporre ogni anno una manifestazione rinnovata.

La sindaca Manuela Del Grande ha inoltre fatto il punto sugli interventi realizzati agli impianti sportivi comunali, alcuni dei quali ancora in corso.

“Abbiamo avuto un contributo consistente, che ci ha consentito di realizzare lavori che, a livello dibilancio, non si sarebbero potuti concretamente svolgere – ha spiegato il Sindaco –. Il progetto èstato riconosciuto valido, tuttavia l’Amministrazione comunale ha dovuto aggiungere ulterioririsorse per intervenire sulle strutture e colmare alcune delle criticità pregresse, esistenti già primache ci insediassimo”. “Nel nostro piccolo, anche quando vengono a giocare squadre da fuori, riceviamo i complimenti per la “bontà” dei nostri impianti. Io sono contenta di quello che abbiamo ed una volta terminati ilavori, sarà evidente il miglioramento avvenuto”.