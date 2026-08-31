Montopoli riaccende la musica, riapre l’Accademia Musicale Caccini

Si terrà venerdì 4 settembre la rinascita dell’accademia musicale storica del comune. Dopo alcuni anni di inattività, l’Accademia Caccini tornerà formalmente ad operare grazie alla volontà dell’amministrazione comunale e alla collaborazione di importanti istituzioni del territorio.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Montopoli che, tramite l’assessorato alla cultura, ha avviato un percorso condiviso con la presidente dell’Accademia Caccini. Marina Remorini, individuando, grazie alla disponibilità della presidente del conservatorio Santa Marta, Elisa Barani, una nuova sede all’interno dello stesso Conservatorio.

Determinante è stato anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto. La cerimonia inaugurale si svolgerà venerdì 4 settembre alle ore 19 con il taglio del nastro alla presenza della sindaca, Linda Vanni, delle autorità civili e religiose, delle associazioni e della cittadinanza. Seguirà un momento conviviale.

Alle ore 21 il Conservatorio Santa Marta ospiterà il concerto inaugurale, che vedrà protagonista la soprano Alessandra Marianelli, accompagnata al pianoforte da Arianna Presepi. Marianelli è un’eccellenza montopolese con date e concerti in tutto il mondo, lo scorso 31 luglio si è esibita come soprano solista nei Carmina Burana al Circo Massimo, al fianco dell’Orchestra e del Coro del Teatro dell’Opera di Roma. La serata sarà arricchita dalla partecipazione del giovane pianista Lorenzo Bertini, al quale sarà affidata l’apertura del concerto. Il programma musicale proporrà celebri pagine del repertorio lirico e pianistico, affiancate da brani di carattere più popolare, in un ideale incontro tra tradizione e sensibilità contemporanea.