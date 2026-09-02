Ripristinato il servizio di affissioni a S.Maria a Monte

Dopo la sospensione di alcuni mesi fa , il comune di Santa Maria a Monte ha ripristinato il servizio affissioni che, in precedenza, era gestito dal personale operaio dell’ente guidato dalla sindaca Manuela Del Grande che l’anno scorso motivò lo stop con “il ridotto numero di addetti a disposizione e la priorità dell’amministrazione comunale a lavori di manutenzione più urgenti”.

Del Grande ha spiegato ieri che “il ripristino di questo servizio è stato garantito dall’amministrazione attraverso una convenzione stipulata qualche settimana fa con la Pubblica assistenza di Santa Maria a Monte, che si è resa disponibile a prenderlo in carico. Esprimiamo grande soddisfazione per la ripresa delle affissioni. Per quanto possa apparire agli occhi di qualcuno come secondario o di poco conto, si tratta invece di un servizio fondamentale per diffondere quotidianamente tra la cittadinanza avvisi e notizie di carattere amministrativo e culturale. Ci teniamo inoltre a chiarire che questo servizio non può essere considerato in alcun modo una voce di entrata sensibile per il nostro bilancio, anzi si tratta di un’entrata di piccola entità economica, che non copre le spese di svolgimento del servizio”. Poi la sindaca aggiunge i ringraziamenti all’associazione di volontariato con cui collabora per la ripresa delle affissioni “per la collaborazione che, nel corso degli anni e anche in questa occasione, ha mostrato”. Una vicenda che, all’epoca dell’interruzione del servizio, fatalmente creò disagi ma anche polemiche tra la cittadinanza nei confronti del comune di Santa Maria a Monte che ora, però, rilancia: “Tutte le persone e gli enti interessati al servizio potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Santa Maria a Monte per ricevere indicazioni, rispetto alle modalità e alle tariffe previste”.