Danni alla biblioteca, chiusa in attesa dei lavori

In occasione dell’allerta meteo il forte vento era infatti riuscito ad insinuarsi sotto la copertura in carta catramata del tetto, che una volta scoperchiato ha dato il via ad una serie di infiltrazioni che si sono insinuate negli ambienti interni dove erano riposti i libri. Il comune è intervenuto subito per la messa in sicurezza con un telo, ma le valutazioni dei tecnici hanno imposto lavori che vadano un po’ oltre le semplici tinteggiature. Il tetto ha bisogno di essere sistemato a dovere per affrontare al meglio la stagione delle piogge, salvaguardando il servizio e gli oltre 15mila volumi del patrimonio bibliotecario del comune. Di qui la decisione di chiudere la sede in attesa di una valutazione più attenta del da farsi, con un investimento che dovrà passare in sede di consiglio comunale ed una variante al bilancio che potrebbe aggirarsi sui 35-40mila euro.