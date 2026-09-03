a montopoli|
Danni alla biblioteca, chiusa in attesa dei lavori
Dopo i danni dell’ultimo temporale di metà agosto.
Chiusuraa tempo indeterminato per la biblioteca di Montopoli. A differenza di quanto previsto, la sede di via Bulignano non ha riaperto in questi giorni a causa dei danni provocati dall’ultima ondata di maltempo di metà agosto.
In occasione dell’allerta meteo il forte vento era infatti riuscito ad insinuarsi sotto la copertura in carta catramata del tetto, che una volta scoperchiato ha dato il via ad una serie di infiltrazioni che si sono insinuate negli ambienti interni dove erano riposti i libri. Il comune è intervenuto subito per la messa in sicurezza con un telo, ma le valutazioni dei tecnici hanno imposto lavori che vadano un po’ oltre le semplici tinteggiature. Il tetto ha bisogno di essere sistemato a dovere per affrontare al meglio la stagione delle piogge, salvaguardando il servizio e gli oltre 15mila volumi del patrimonio bibliotecario del comune. Di qui la decisione di chiudere la sede in attesa di una valutazione più attenta del da farsi, con un investimento che dovrà passare in sede di consiglio comunale ed una variante al bilancio che potrebbe aggirarsi sui 35-40mila euro.
Il comune in collaborazione con la cooperativa Promocultura che gestisce il servizio, sono al lavoro per l’organizzazione del prestito Bibliolandia, che potrebbe essere attrezzato in altri modi in attesa della messa in sicurezza definitiva del sito. Le attività in programma in attesa della Festa Medievale, dedicate ai bimbi fra i 5 ed i 9 anni, si svolgeranno comunque regolarmente, con il solo cambio di sede: gli appuntamenti si terranno presso il Museo, nella Sala Rabai, dove giovedì 3 settembre alle 17 si terrà “Attenti al drago!”, letture e laboratorio tra draghi feroci, fifoni, pelosi e creature fantastiche. L’appuntamento si ripropone il 10 settembre, stessa ora, con “Un castello tutto mio”, fra letture e laboratorio per immaginare e costruire il proprio castello perfetto.