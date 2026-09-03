Nuova Rsa a Cerretti, fine lavori rimandata al 2027

Attività ‘frenetica’ quella dell’ente religioso e assistenziale, che fra le altre cose gestisce anche le strutture ‘storiche’ dedicate alla terza età di Fauglia (Madonna del Soccorso) e Orentano (Madonna del Rosario). Nei mesi scorsi, in vista delle nuove aperture, sono stati realizzati corsi di formazione in particolare per nuovi operatori socio sanitari (oss) per la costruzione dei futuri organici. L’ultimo è ancora in corso e si sta concludendo proprio in questo periodo. “Circa 40 persone sono state formate o sono in corso di formazione – fa sapere Riccardo Novi, direttore generale della Fondazione –. Metà delle quali, nel frattempo, sono state già assorbite dalle realtà già attive che gestiamo”. La priorità alla nuova Rsa di Bientina deriverebbe soprattutto da una organizzazione interna dei tanti lavori in corso iniziati in contemporanea negli ultimi due anni. Un calendario che è stato concordato anche le due diocesi coinvolte, quella di Pisa e quella di San Miniato. Nel caso di Santa Maria a Monte poi, il cantiere era stato in qualche modo rallentato all’inizio dei lavori da una serie di impicci burocratici legati alla variante e al sito adiacente alle Cerbaie. Gli enormi moduli prefabbricati, poi lasciati nel silenzio generale fermi in cantiere, avevano innescato il chiacchiericcio e qualche preoccupazione tra i residenti. I lavori, seppure in ritardo, proseguiranno però il loro corso, e avranno come risultato una struttura assai imponente, che ospiterà circa 80 persone a tempo pieno più 12 giornalieri. La nuova rsa sarà dotata di una chiesa, un convento che ospiterà alcuni membri di un ordine religioso che avrà su Cerretti quindi una sua sede. Non è da dimenticare anche il grande parco verde previsto, con oltre 2mila piante tra alberi e arbusti, la cui piantumazione è già terminata a cura dell’Ecoistituto delle Cerbaie. Il tutto per un investimento che, solo all’inizio, ammontava a circa 7,5 milioni di euro.