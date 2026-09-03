la protesta|
Sciopero in Geofor lunedì 7 settembre
Geofor e Retiambiente comunicano che per lunedì 7 settembre 2026, è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata dall’RSU di Geofor. In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta “porta a porta”, pur rammentando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto.
Qualora il servizio di raccolta non potesse essere espletato, si prega la gentile utenza di ritirare i contenitori o i sacchi già esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per la medesima tipologia di materiale. Geofor si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti.