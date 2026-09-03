Sciopero in Geofor lunedì 7 settembre

Geofor e Retiambiente comunicano che per lunedì 7 settembre 2026, è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata dall’RSU di Geofor. In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta “porta a porta”, pur rammentando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto.