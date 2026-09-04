San Miniato Promozione, nuovo Cda: Sandro Saccuti presidente

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Miniato Promozione, organismo impegnato nella valorizzazione turistica e nella promozione delle eccellenze e degli eventi del territorio.

A far parte del nuovo Consiglio sono Sandro Saccuti, con designazione alla carica di presidente, Giulia Cecchini e Alessandro Spadoni. Il CdA sarà completato a breve con la nomina di altri due componenti. Saccuti subentra alla presidente uscente Azzurra Gronchi, nominata nel settembre 2024. Per Sandro Saccuti si tratta di una conferma all’interno della Fondazione San Miniato Promozione. Architetto e membro dell’associazione Lanfranco Benvenuti, era già membro del Consiglio di Amministrazione dal 2024.

ll nuovo CdA è chiamato a proseguire e sviluppare il percorso della Fondazione verso la prossima edizione della Mostra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, così come la promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico e, più in generale, delle numerose eccellenze del territorio.