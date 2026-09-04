Scuole, quasi 350mila euro di interventi durante l’estate a San Miniato

Manutenzioni, riqualificazione degli spazi e interventi su accessibilità e comfort in numerosi plessi del territorio.

Manca poco al suono della campanella e al ritorno sui banchi. Durante la pausa estiva, il Comune di San Miniato ha investito complessivamente una cifra che sfiora le 350mila euro per una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole e nei servizi educativi del territorio, approfittando della sospensione delle attività didattiche per lavorare sugli edifici e sugli spazi.

Le opere hanno interessato diversi plessi e riguardato la manutenzione degli edifici, la riqualificazione e trasformazione degli spazi, l’accessibilità e il miglioramento del comfort e della funzionalità degli ambienti.

Tra i lavori più significativi c’è quello alla scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola, dove si è intervenuti sulle facciate con il parziale rifacimento degli intonaci, sulle gronde, con il recupero e l’integrazione del calcestruzzo, e sul sistema di smaltimento delle acque meteoriche, attraverso l’impermeabilizzazione e la posa di nuove scossaline. All’interno dell’edificio è stata inoltre realizzata l’insonorizzazione acustica di un’aula, in risposta a specifiche esigenze manifestate dall’Istituto Comprensivo. L’importo complessivo ammonta a 150mila euro.

Alla scuola primaria de La Serra un’aula laboratorio è stata trasformata in aula didattica, in attesa della recinzione già ordinata, che sarà consegnata ed installata nei prossimi mesi e comunque entro la fine del 2026 (la spesa ammonta a oltre 120mila euro), mentre al nido Lucignolo di Isola è stata sostituita la pavimentazione esterna, con la ricostruzione di marciapiedi e rampe per migliorarne l’accessibilità (circa 38mila euro).

Lavori di risanamento e tinteggiatura hanno interessato la scuola dell’infanzia di via Candiano (interventi per oltre 12mila euro) e la scuola primaria di via Rondoni (oltre 10mila), così come il centro cottura di Ponte a Egola (oltre 5mila euro) e al nido La Chiocciola di Roffia (con un piccolo intervento di circa 500 euro). Al nido di Stibbio, invece, si è intervenuti sugli intonaci e sull’impermeabilizzazione del marciapiede esterno, la cifra ammonta a quasi 9mila euro.

“La pausa estiva è il momento in cui possiamo intervenire più facilmente sugli edifici scolastici, senza interferire con le attività didattiche – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Marco Greco –. Sono lavori diversi per natura e dimensione, ma con un unico obiettivo: consegnare a settembre scuole più curate, funzionali e accoglienti. Alcuni interventi di minore entità proseguiranno comunque ad anno scolastico avviato. Per il momento abbiamo scelto di dare priorità alle opere murarie”.

“Intervenire sulla manutenzione significa garantire ambienti più funzionali e accoglienti, ma soprattutto continuare a prenderci cura dei luoghi vissuti quotidianamente dalle nostre bambine e dai nostri bambini e da tutta la comunità scolastica – aggiunge il sindaco Simone Giglioli –. È un lavoro che richiede programmazione e continuità e che continueremo a portare avanti anche nei prossimi mesi”.