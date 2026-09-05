Consulta, San Miniato Basso si confronta sul futuro della frazione

Un confronto aperto sul presente e soprattutto sul futuro di San Miniato Basso, è in programma per mercoledì 9 settembre alle 21.15, quando la Consulta territoriale si riunirà nella Sala Mancini della Venerabile Misericordia.

Una seduta che mette al centro alcuni temi concreti e particolarmente sentiti dalla comunità, dalle famiglie alle associazioni, dalle realtà sportive e culturali alle attività economiche del territorio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci saranno gli aggiornamenti sulla Biblioteca comunale e sul Nido d’infanzia Pinocchio, la situazione dell’illuminazione pubblica, il futuro dell’impianto sportivo dedicato a Massimo Pagni e la proposta di una nuova intitolazione anche a Gianluca Bertini. Saranno inoltre affrontate le risposte alle richieste avanzate dalla Consulta nel settembre 2025.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al Bicentenario Collodiano, un appuntamento di grande rilievo per San Miniato Basso, territorio profondamente legato alla storia e alla memoria di Pinocchio. Un’occasione che può rappresentare non solo un importante momento culturale, ma anche un’opportunità di promozione turistica e di sviluppo per il territorio.