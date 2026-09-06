Inaugurata la Battaglia di San Romano in centro

I tre dipinti di Paolo Uccello di nuovo insieme, uno dopo l’altro. Ieri mattina sabato 5 settembre sono stati inaugurati i pannelli che raffigurano la Battaglia di San Romano realizzati dell’associazione Pro Loco di Montopoli in Val d’Arno con la collaborazione del comune di Montopoli e installati sul muro di via San Giovanni, all’ingresso del borgo.

Un modo per valorizzare la principale strada di accesso al centro storico rendendo omaggio a un dipinto che da secoli rende celebre San Romano nel mondo. La battaglia di San Romano è infatti il trittico di Paolo Uccello, un racconto per immagini che rappresentata tre episodi su altrettanti pannelli, oggi, da circa due secoli e mezzo, gli originali si trovano in tre musei: Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini alla National Gallery di Londra, il Disarcionamento di Bernardino della Carda agli Uffizi di Firenze e l’intervento decisivo a fianco dei fiorentini di Michele Attendolo al Louvre di Parigi. Con l’autorizzazione dei tre musei da oggi è di nuovo possibile osservare i tre dipinti (o meglio le loro riproduzioni) insieme.

“Un’idea che ha visto un lungo periodo di studio – spiega il presidente della Pro Loco Tommaso Salvadori – ma che è nata da una battuta di una nostra consigliera. Da sempre durante Montopoli Medioevo a settembre cerchiamo un modo per celare i segni della modernità con dei drappi da lì l’intuizione di fare qualcosa di più e di utilizzare i dipinti della Battaglia di San Romano. Non è stato semplice perché abbiamo scritto direttamente ai tre musei per avere il nulla osta all’utilizzo delle immagini e poi realizzato il progetto secondo le prescrizioni della Soprintendenza. Siamo fieri di essere riusciti a realizzarli e ci auguriamo che possa essere una bella occasione per le scuole del territorio e per chiunque non possa volare a Londra o a Parigi a vedere le tavole originali”. Le riproduzioni sono a grandezza naturale e ognuna riporta una didascalia in italiano e in inglese. Un progetto realizzato dall’architetto Massimiliano Zingoni e inserito nel bando di coprogettazione che la Pro Loco redige insieme al Comune di Montopoli per l’annuale rievocazione storica. All’inaugurazione era presente, in rappresentanza della Regione Toscana, il consigliere Matteo Trapani.