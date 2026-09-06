Inaugurata la nuova scuola alle Vedute

È stata inaugurata sabato 5 settembre, a Le Vedute, la nuova scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco”, che con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 accoglierà i bambini e le bambine della frazione. Un momento di festa molto partecipato dalla cittadinanza, con il taglio del nastro alla presenza della sindaca Emma Donnini e della sua giunta, del presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, dei tecnici della Taddei Massimo Costruzioni che hanno seguito la realizzazione dell’opera, della dirigente dell’istituto comprensivo Angela Surace, del personale docente e scolastico e di numerose famiglie. Presenti anche la consigliera regionale Brenda Barnini, il senatore Dario Parrini e il consigliere politico del presidente Giani (ed ex sindaco di Fucecchio) Alessio Spinelli, oltre a una rappresentanza di consiglieri comunali, della consiliatura attuale ma anche di quella passata.

Il nuovo edificio – che si trova a pochi passi da quello storico, dove son cresciute generazioni di bambini e bambine della zona – rappresenta uno degli interventi più significativi realizzati dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’edilizia scolastica. Costruita grazie ai finanziamenti europei del PNRR e ai fondi statali del GSE, la scuola è stata progettata per integrarsi armoniosamente nel contesto naturalistico delle Cerbaie, in una posizione più sicura e distante dalla strada provinciale Pesciatina.

“Oggi consegniamo alla comunità un luogo bello, accogliente e pensato per il futuro dei nostri bambini – ha dichiarato la sindaca Emma Donnini –. Questa scuola è il simbolo di una scelta precisa: investire nell’educazione e nella qualità degli spazi in cui crescono le nuove generazioni. Ringrazio i tecnici e tutti i dipendenti comunali che hanno reso possibile quest’opera, dimostrando ancora una volta la capacità del nostro Comune di intercettare importanti risorse e trasformarle in servizi concreti per i cittadini”.

Soddisfazione da parte del governatore Giani: “Una bellissima scuola, la sindaca Donnini ha una sensibilità particolare da questo punto di vista e la sua gioia è la gioia di tutti noi. Oggi ho inaugurato tre nuovi edifici scolastici, grazie al PNRR in cui abbiamo creduto convintamente e che ci ha dato risorse poi canalizzate e sfruttate in tutti gli aspetti della vita sociale. La citerò fra le scuole più belle che abbiamo in Toscana grazie al PNRR”. Anche il senatore Parrini ha rivendicato l’importanza di aver creduto nel PNRR, permettendo di fare un grande passo avanti in molti ambiti. “Questa scuola – ha aggiunto Parrini – sarà un orgoglio per tutte queste famiglie”. Poco dopo è intervenuta la consigliera regionale Barnini: “Dietro ogni scuola c’è un sistema integrativo focalizzato sui bisogni educativi e quando si arriva all’inaugurazione di una scuola non c’è soddisfazione più grande per un amministratore e per una comunità intera”.

Sulla stessa falsariga anche la dirigente scolastica del comprensivo Fucecchio, professoressa Angela Surace: “I bambini e e le bambine inizieranno a frequentare la nuova scuola dal 15 settembre e potranno godere di spazi rinnovati e innovativi, in un ambiente di apprendimento più favorevole alla loro crescita; con le insegnanti proporremo una didattica più outdoor e non possiamo che essere felici per questo nuovo inizio e ringraziare chi ha lavorato per questo traguardo così importante. Nell’istituto comprensivo Fucecchio la realtà delle scuole dell’infanzia è sempre al primo posto”.

In rappresentanza dei progettisti che hanno seguito la costruzione della nuova scuola ha parlato l’architetto Chiara Maestrelli, dello studio dell’ingegner Luca Bartolini (che si è occupato della parte edile, mentre l’ingegner Paolo Bartolucci ha seguito il comparto dell’impiantistica meccanica ed elettrica). L’architetto Maestrelli ha spiegato che: “Il progetto esecutivo è entrato nel vivo nel 2022, per poi dar vita adesso a una scuola a forma ellittica e un doppio volume centrale. Si tratta di un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, con elevate prestazione termiche e acustiche”.

Qualche dettaglio ulteriore: l’intervento, dal valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, ha dato vita a un plesso moderno con due sezioni, ciascuna dotata di spogliatoio, servizi igienici e accesso diretto agli spazi esterni dedicati alle attività all’aperto, oltre alla predisposizione per una futura terza sezione.

La scuola – benedetta dal parroco don Castel – è inoltre classificata nZEB (Near Zero Energy Building), grazie a soluzioni costruttive ad alta efficienza energetica, all’impianto di riscaldamento con pompa di calore e pannelli radianti a pavimento e all’impianto fotovoltaico da 13 kWp installato sulla copertura.