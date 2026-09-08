Dengue a Orentano, disinfestazione straordinaria in arrivo

ll comune di Castelfranco informa i cittadini che, a seguito della segnalazione di un focolaio di Dengue nella zona di Orentano da parte della Ausl, è previsto un intervento di disinfestazione: in via Tullio Cristiani dal n. 1 al n. 77, dal n. 2 al n. 30 e dal n. 46 al n. 52; via Martiri della Libertà dal n. 105 al n. 131; via Leone Lotti dal n.2 al n.30.

L’intervento è previsto nella giornata di oggi – martedì 8 settembre – a partire dalle ore 18:00, a seguito di approvazione di una apposita Ordinanza Sindacale.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni e la massima efficacia dell’intervento, si raccomanda ai cittadini di: consentire l’accesso agli operatori incaricati della disinfestazione per effettuare i trattamenti nelle aree interessate; rimanere al chiuso durante il trattamento, mantenendo porte e finestre ben chiuse; sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri, ciotole, abbeveratoi e altri oggetti con teli di plastica; prima dell’intervento, raccogliere frutta e verdura dagli orti oppure proteggerle adeguatamente con teli di plastica; evitare di lasciare all’esterno alimenti, giochi o altri oggetti che potrebbero entrare in contatto con i prodotti utilizzati per il trattamento.

Si raccomanda inoltre di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di giochi dei bambini, mobili, suppellettili, ecc. lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Si chiede pertanto a tutti i cittadini di seguire le indicazioni degli operatori incaricati dell’intervento e della Polizia Locale e di fornire la massima collaborazione per consentire il corretto svolgimento dell’intervento.

Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: l’intervento viene effettuato a scopo precauzionale e di contenimento, con l’obiettivo di ridurre la presenza della zanzara responsabile della trasmissione della Dengue e tutelare la salute della popolazione.