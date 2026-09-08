Trasporto scolastico e doposcuola Vocinsieme, iscrizioni aperte

Dal 9 al 16 settembre 2026 sarà riaperto il portale per la raccolta di ulteriori domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. Nello stesso periodo sarà possibile presentare online anche le domande di iscrizione all’attività educativa extrascolastica pomeridiana “Vocinsieme”, rivolta ai bambini e alle bambine delle scuole primarie.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, si tratta di una riapertura del portale finalizzata alla raccolta di ulteriori richieste, che potranno essere accolte, nel rispetto della normativa vigente, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e a condizione che non comportino modifiche agli orari, agli itinerari e alle fermate già stabilite. Le domande saranno prese in carico a partire dal 17 settembre e l’esito dell’istruttoria sarà comunicato tramite email all’indirizzo indicato nella domanda.