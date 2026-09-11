“La scuola in Comune”: una mattinata dedicata alla rete educativa del territorio

L’evento – ospitato nella sede del Liceo di via Padre Checchi – ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione dell’offerta educativa e formativa locale, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra scuola e comunità e mettere a disposizione degli insegnanti le numerose opportunità rivolte agli studenti.La mattinata si è aperta con l’accoglienza dei docenti, seguita dagli interventi dei rappresentanti del Comune e dalla presentazione dei progetti da parte delle associazioni e degli enti partecipanti. Un’occasione concreta per conoscere le attività che, durante l’anno scolastico, arricchiranno il percorso formativo delle classi attraverso iniziative culturali, ambientali, sociali, sportive, educative e di cittadinanza attiva. Sono intervenuti: Emma Donnini, sindaca di Fucecchio; Emiliano Lazzeretti, assessore alle politiche sociali del Comune di Fucecchio; Genny Pellitteri, dirigente scolastica Istituto Superiore Checchi; Angela Surace, dirigente scolastica Istituto Comprensivo Fucecchio. Presenti alla mattinata ben 30 associazioni e 330 insegnanti, numeri che dimostrano l’ampia partecipazione raccolta.