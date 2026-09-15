“Condotta antisindacale”, Aquarno condannata

Nello specifico, si parla di un episodio avvenuto nell’aprile di due anni fa, quando nel pieno delle proteste per il riconoscimento del tempo di vestizione dei lavoratori a inizio e fine turno come tempo di lavoro, quindi retribuito, venne indetto uno sciopero. In quell’occasione l’azienda aveva inviato una mail a tutti i capiturno intimandoli di scegliere gli operai comandati al lavoro ognuno per il proprio turno di competenza, dato che il depuratore anche in occasione degli scioperi resta aperto con personale minimo in virtù del riconoscimento quale servizio essenziale. “Un chiaro tentativo di far fallire la protesta addossando una responsabilità che è e rimane a totale carico dell’azienda” l’accusa del sindacato. La scelta di coloro che devono restare a lavoro in tali occasioni è infatti normato da precisi criteri fissati in un accordo sindacale aziendale del febbraio del 2001, ancora in vigore. Il risultato è stato un ricorso in virtù dell’ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. “La nostra risposta è stata tempestiva e trasparente – dicono dal sindacato per voce del segretario generale di Pisa Alessandro Conforti. – Abbiamo reagito sul momento diffidando formalmente l’azienda dal compiere comportamenti lesivi del diritto di sciopero e scaricare proprie responsabilità non delegabili. Per questo siamo andati fino in fondo ed oggi anche se a distanza di anni abbiamo avuto ragione. Il diritto di sciopero è costituzionalmente garantito e non può essere sottoposto a ricatti organizzativi che lo possono limitare, non dando certezza ai lavoratori su chi può farlo o chi è obbligato a prestare la sua attività lavorativa. Questa storica vittoria ci consegna uno scudo fondamentale per continuare a difendere i nostri diritti. Uno straordinario risultato reso possibile grazie alla determinazione della nostra organizzazione e all’eccellente lavoro svolto dallo studio legale Bellotti di Firenze, coordinato dall’avvocato Andrea Stramaccia”.