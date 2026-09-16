A Castelfranco di Sotto|
Bonus bebè 2026, dal Comune 250 euro alle famiglie
Il contributo è destinato ai nati nel primo semestre dell’anno: domande entro il 9 ottobre
Il Comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato il bando Bonus bebè 2026, un contributo di 250 euro per l’acquisto di beni di prima necessità destinato alle famiglie con bambini nati tra il primo gennaio e il 30 giugno.
Per accedere è necessario essere residenti nel Comune e avere un Isee 2026 non superiore a 25mila euro. Il requisito riguarda anche i casi di adozione o affidamento preadottivo previsti dal bando.
Lo stanziamento complessivo è di 2500 euro, finanziato dal Comune e dall’Azienda Speciale servizi pubblici locali. I buoni saranno spendibili esclusivamente alla farmacia comunale.
Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 9 ottobre, tramite Pec oppure con l’assistenza dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), previo appuntamento.
“Vogliamo dare un segnale di vicinanza alle famiglie e ai piccoli cittadini del nostro comune”, spiega il sindaco Fabio Mini.