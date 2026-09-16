Bonus bebè 2026, dal Comune 250 euro alle famiglie

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato il bando Bonus bebè 2026 , un contributo di 250 euro per l’acquisto di beni di prima necessità destinato alle famiglie con bambini nati tra il primo gennaio e il 30 giugno.

Per accedere è necessario essere residenti nel Comune e avere un Isee 2026 non superiore a 25mila euro . Il requisito riguarda anche i casi di adozione o affidamento preadottivo previsti dal bando.

Lo stanziamento complessivo è di 2500 euro, finanziato dal Comune e dall’Azienda Speciale servizi pubblici locali. I buoni saranno spendibili esclusivamente alla farmacia comunale.