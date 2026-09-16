Conceria, Montopoli guarda al futuro: Linda Vanni a Lineapelle

La filiera conciaria di Montopoli in Val d’Arno guarda alle sfide del presente e alle prospettive future. A Milano , in occasione di Lineapelle , la sindaca Linda Vanni ha portato la vicinanza dell’amministrazione comunale alle aziende del territorio.

“Essere qui vuol dire credere nel presente e nel futuro di un settore che negli anni ha conosciuto grandissimi cambiamenti”, ha dichiarato Vanni, ricordando il peso della concia per l’economia locale e per le numerose famiglie che dipendono dal comparto.