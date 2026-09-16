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Conceria, Montopoli guarda al futuro: Linda Vanni a Lineapelle
La sindaca ha incontrato gli imprenditori del comparto, sottolineando il valore del settore per l’economia e l’occupazione del territorio
La filiera conciaria di Montopoli in Val d’Arno guarda alle sfide del presente e alle prospettive future. A Milano, in occasione di Lineapelle, la sindaca Linda Vanni ha portato la vicinanza dell’amministrazione comunale alle aziende del territorio.
“Essere qui vuol dire credere nel presente e nel futuro di un settore che negli anni ha conosciuto grandissimi cambiamenti”, ha dichiarato Vanni, ricordando il peso della concia per l’economia locale e per le numerose famiglie che dipendono dal comparto.
Tra le principali difficoltà restano la situazione internazionale e la crisi economica, alle quali le imprese sono chiamate a rispondere puntando su professionalità, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione.
La sindaca ha infine accolto con favore i ‘piccoli segnali di ripresa’ riferiti dalle aziende, ribadendo come la salute del comparto rappresenti un elemento fondamentale per l’economia e la comunità di Montopoli.