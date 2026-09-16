Distretto protagonista|
Lineapelle, Giannoni ribadisce la centralità di Santa Croce
Il sindaco in visita alla fiera milanese: attenzione anche all’esclusione della filiera dal regolamento sulla deforestazione
Il sindaco Roberto Giannoni è a Lineapelle per fare il punto sul settore conciario e sul ruolo di Santa Croce sull’Arno, che si conferma uno dei principali poli della filiera della pelle.
Tra i temi al centro della visita anche l’esclusione della filiera dal regolamento europeo sulla deforestazione, risultato che Giannoni attribuisce a un lavoro di squadra al quale ha partecipato fin dalle prime fasi.
Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la presenza sul territorio comunale di imprese legate alle diverse fasi della lavorazione: dalle concerie alle aziende chimiche e meccaniche, fino ai terzisti, alle maestranze e alla depurazione.
Una filiera che, secondo Giannoni, consente di seguire a Santa Croce gran parte del percorso, dallapelle grezza al prodotto finito, confermando il ruolo del distretto nel panorama internazionale della moda.