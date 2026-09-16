San Donato, la consulta divide, Altini (FI): “occasione persa”. Greco (Pd): “Stiamo lavorando”

“Nuova riunione, vecchi problemi (irrisolti)”. E’ il polemico commento del consigliere comunale di Forza Italia Michele Altini alla fine dell’ultima riunione della consulta sandonatese. L’incontro, lunedì scorso, è stata la prima occasione dopo l’estate di parlare dei tanti problemi che da anni affliggono la frazione, fra nuove grandi urbanizzazioni e la nota fragilità idrogeologica del territorio.

“Una consulta, come sempre, molto partecipata: un segno evidente di una socialità consolidata nel tempo e, soprattutto, della volontà dei cittadini di confrontarsi sui tanti problemi che ancora affliggono la frazione – continua il consigliere del centrodestra. – Dal rischio idraulico all’annoso problema dei rii, fino alla totale assenza di una vera visione dello sviluppo della frazione da parte delle amministrazioni che si sono succedute alla guida del territorio. Su una cosa però i cittadini di San Donato sembrano avere certezza: in caso di piogge abbondanti, la frazione rischia ancora una volta di finire sott’acqua, come purtroppo è già accaduto molte volte negli ultimi anni. Ed è proprio la ricerca di soluzioni a questo problema che spinge tanti cittadini a partecipare alle riunioni della Consulta. Eppure anche ieri sera, molti di loro hanno lasciato la riunione prima della conclusione, stanchi e delusi da una discussione appesantita da tecnicismi e spiegazioni utilizzati dall’amministrazione per giustificare l’assenza di risultati concreti, apprezzabili e soprattutto visibili e tangibili. Non c’è più spazio per il “vedremo”, il “faremo”, il “parleremo con…”. È arrivato il momento di agire. Servono determinazione, scelte chiare e soprattutto fatti e risultati. In alternativa, con un atto di umiltà, sarebbe necessario riconoscere l’incapacità di affrontare e risolvere i problemi di San Donato e, più in generale del territorio, e fare un passo di lato. Siamo a metà del secondo mandato e la campagna elettorale è finita da tempo. Adesso non servono più promesse. Servono risposte, servono interventi, servono risultati. I cittadini di San Donato hanno aspettato abbastanza”.

LA CONSULTA

Parole che arrivano a margine di una serata alquanto movimentata nel corso della quale numerosi residenti hanno chiesto conto delle opere attese da tempo per la frazione. “Il clima cambia e le piogge fanno sempre più paura – ha dichiarato uno dei residenti presenti. – Non possiamo aspettare ancora per queste pompe di sollevamento mentre al contempo si consente la costruzione di nuovi edifici”. Proprio sulle opere idrauliche sindaco e assessore ai lavori pubblici hanno aggiornato la popolazione: al Rio Pratuccio, di competenza del Genio Civile, sono previsti nei prossimi giorni gli sfalci a cura del Consorzio di Bonifica. Seguirà poi la misurazione delle quote del rio per verificare le pendenze, con l’obiettivo di migliorare lo scorrimento dell’acqua. Sulle pompe di sollevamento “sono stati mandati progetto e vecchie autorizzazioni al Genio – ha assicurato il sindaco Simone Giglioli. – Seguiranno la richiesta di autorizzazione idraulica e la conferenza dei servizi, per andare a gara”. A far discutere è però ancora il noto Lotto 10, grosso nuovo blocco della logistica a corredo dell’Interporto. Compresa nell’urbanizzazione anche la saletta polifunzionale a disposizione della comunità, da tempo attesa dalla frazione, che alcuni avrebbero preferito realizzare recuperando strutture pre-esistenti. Destinazioni che per il sindaco “seguono una previsione di sviluppo del 2015”. “Nel frattempo però è cambiato il mondo, la percezione del rischio è cambiata e le fragilità del territorio non sono state sanate – ha detto in un intervento la consigliera Manola Guazzini criticando anche “gli insediamenti logistici fra Casa Bonello fino alla zona di Cuoiodepur che creeranno di fatto un’ulteriore barriera tra San Donato e Ponte a Egola”. Fra le infrastrutture discusse a metà fra le frazioni anche il cavalcavia, sul quale il comune ha annunciato un confronto con Acque Spa per “su un’ipotesi progettuale che ne prevede l’allargamento” e la realizzazione di “una corsia dedicata per l’immissione diretta sulla rotonda di San Donato dalla Fi.Pi.Li, così da rendere più fluido l’accesso e, soprattutto, alleggerire il traffico”.

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE

La dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici Marco Greco in risposta al Michele Altini, Consigliere comunale Forza Italia San Miniato: “Dire che a San Donato non si sta facendo nulla significa ignorare un percorso amministrativo che ha già prodotto atti, risorse e un progetto aggiornato. Nella variazione di bilancio del 28 maggio 2026 sono stati stanziati ulteriori 350 mila euro per il progetto della stazione di sollevamento, che prevede l’installazione di pompe per il Rio Nuovo. Risorse che si aggiungono agli 850 mila euro già stanziati nel 2022, per un totale di 1,2 milioni di euro. I 350 mila euro sono stati messi a disposizione a seguito del lavoro svolto dall’attuale Amministrazione sul progetto di fattibilità, che è stato rivisto e adeguato alle normative oggi vigenti in materia idraulica, proprio per poter procedere con l’iter autorizzativo degli enti competenti.