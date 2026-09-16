San Miniato, la Giunta incontra le imprese a Lineapelle

Trentacinque aziende del territorio presenti a Milano: al centro del confronto l’andamento del mercato e le prospettive del comparto

La Giunta comunale di San Miniato è a Lineapelle, la manifestazione dedicata alla pelle e alla filiera della moda in programma a Milano fino al 17 settembre. Sono 35 le aziende del territorio presenti alla rassegna.

Il sindaco Simone Giglioli, insieme agli assessori Azzurra Bonaccorsi, Marco Greco ed Elena Maggiorelli e al presidente del Consiglio comunale Marco Betti, ha incontrato gli imprenditori e visitato gli stand per fare il punto sull‘andamento del mercato.

Il comparto conciario sta attraversando una fase complessa, segnata dalla debolezza della domanda internazionale e dalle difficoltà del settore del lusso e della moda. Dai confronti emerge un clima di prudenza, anche se resta significativo l‘afflusso di operatori italiani ed europei.

“Il quadro che emerge è complesso e richiede attenzione – sottolinea Giglioli –. Allo stesso tempo, abbiamo incontrato aziende che continuano a investire in qualità, innovazione e sostenibilità“.